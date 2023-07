2 regards Atelier Alonso Arles, 15 juillet 2023, Arles.

2 regards Samedi 15 juillet, 18h30 Atelier Alonso Entrée Libre

Un atelier pour encourager les collaborations artistiques et donner vie à vos projets !

L’atelier Alonso est un espace inspirant dédié aux esprits créatifs. C’est un lieu protéiforme où les artistes passionnés et créatifs se rencontrent. À travers mes expositions personnelles, la vente d’impressions Fine Art et les événements organisés en collaboration avec des artistes invités, nous ouvrons régulièrement nos portes au public.

L’objectif est de vous aider à concrétiser vos projets d’exposition et de créer un refuge de liberté et d’échange pour tous les artistes à la recherche de conseils techniques et artistiques. L’esprit est d’encourage également les collaborations créatives.

Atelier Alonso 5, rue de Grille, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 25 03 05 67 https://www.atelieralonso.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T18:30:00+02:00 – 2023-07-15T21:30:00+02:00

Marie Benattar Frank G. Alonso

Marie Benattar & Frank G. Alonso