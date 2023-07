off-RCA: Première Édition Atelier Alonso Arles, 3 juillet 2023, Arles.

off-RCA : Première édition

Une collection de photographies contemporaines réalisées par des anciens élèves en photographie de la RCA.

Cette première édition d’off-RCA présente les œuvres de 40 anciens élèves talentueux en photographie du RCA (Royal College of Art). Le RCA est l’institution de troisième cycle la plus influente au monde dans le domaine de l’art et du design. 40 photographes et artistes multidisciplinaires exposeront des images en édition limitée au format A3 tout au long de la semaine d’ouverture des « Rencontres d’Arles ».

Une exposition dynamique avec des créations contemporaines en rotation régulière, créant ainsi une nouvelle exposition presque chaque jour. Les thèmes des images sont aussi variés que leurs créateurs, abordant l’urgence des arts, qu’il s’agisse d’humanisme, d’environnement, d’égalité des genres, d’art queer ou de colonialisme.

Les anciens élèves du RCA sélectionnés ont achevé un master de 2 ans avec la rédaction d’une thèse approfondie positionnant leur pratique. Les artistes sont à la fois des artistes établis et émergents du monde entier.

