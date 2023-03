Graver et imprimer l’estampe originale à l’Atelier Alma Atelier Alma Maison de l’estampe des Grands Moulins, 1 avril 2023, Gleizé.

Graver et imprimer l’estampe originale à l’Atelier Alma 1 et 2 avril Atelier Alma Maison de l’estampe des Grands Moulins

Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art, les artistes de l’Atelier Alma vous ouvrent les portes de la Maison de l’estampe des Grands Moulins et proposent au public une immersion dans l’univers de la gravure et de l’édition d’estampes originales :

– visite commentée des ateliers (atelier des métaux et atelier des presses) avec présentation de la gravure en taille d’épargne et de la gravure en taille-douce (techniques directes et indirectes) ainsi que des outils du graveur et de l’imprimeur,

– histoire de la gravure, de l’atelier alma et des éditions de bibliophilie contemporaine « alma encrage »,

– exposition d’estampes et de livres d’artistes réalisés par les artistes graveurs professionnels de l’atelier alma : Isabelle Braemer, Gladys Brégeon, Vanessa Durantet et mireï l.r.

– démonstrations de l’impression d’une gravure par un imprimeur taille-doucier

L’estampe à portée de main pour sublimer le quotidien !

