Saône-et-Loire Découvrir différentes méthodes pour faire du feu sans briquet ni allumettes, telles qu’elles étaient pratiquées à la préhistoire ou encore de nos jours par certains peuples de chasseurs-cueilleurs. Nous verrons les différents végétaux et minéraux qui nous servirons à convoquer cet être mystérieux ! Repas tiré du sac auprès du feu.

Animé par Nicolas de l’asso «Bande de Sauvages»

Tout public ou en famille. Enfants accompagnés.

Réservation : 06 48 41 96 72 contact@acrobath.com +33 3 85 50 87 14 http://www.acrobath.com/ En Chatelaine Acro’Bath Bergesserin

