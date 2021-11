Orschwiller Orschwiller Bas-Rhin, Orschwiller Atelier : Allons de l’Avent ! Orschwiller Orschwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Orschwiller

Atelier : Allons de l’Avent ! Orschwiller, 18 décembre 2021, Orschwiller. Atelier : Allons de l’Avent ! Orschwiller

2021-12-18 – 2021-12-18

Orschwiller Bas-Rhin Orschwiller EUR Atelier pour les familles “Allons de l’Avent !”

La fin d’année approche avec ses croyances, ses légendes merveilleuses, ses rituels….Le château se pare de ses habits de fête. Découvrez les coutumes de ce temps « hors du temps » à travers les âges et profitez de cet atelier pour fabriquer vos décorations de Noël en famille. Atelier pour les familles “Allons de l’Avent !” +33 3 69 33 25 00 Atelier pour les familles “Allons de l’Avent !”

La fin d’année approche avec ses croyances, ses légendes merveilleuses, ses rituels….Le château se pare de ses habits de fête. Découvrez les coutumes de ce temps « hors du temps » à travers les âges et profitez de cet atelier pour fabriquer vos décorations de Noël en famille. Orschwiller

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Association des musées d’Alsace

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Orschwiller Autres Lieu Orschwiller Adresse Ville Orschwiller lieuville Orschwiller