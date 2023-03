Portes ouvertes Atelier Alizarine Lioi Atelier Alizarine Lioi Christine, 31 mars 2023, Varenne-Saint-Germain.

Depuis presque 25 ans maintenant, Christine Lioi s’occupe d’oeuvres picturales, support toile, bois, cuivre…

L’aventure a commencé à Paray Le Monial avec la création de l’Atelier Alizarine Lioi fin 1998, après des études en conservation et restauration de tableaux.

Des Beaux arts à Saint Etienne, à une école de restauration de tableaux à Lyon, puis en formations permanentes à Paris, Institut National du Patrimoine, l’atelier ne cesse de se former pour rester performant dans la préservation et le respect de notre patrimoine.

L’atelier propose une étude approfondie de l’oeuvre confiée.

Un constat de départ est effectué, études aux UV, lumière directe-indirecte-rasante, observation minutieuse de la couche picturale, du support, du châssis. Des tests physico-chimiques sont réalisés avant l’élaboration du protocole de restauration.

Atelier Alizarine Lioi Christine 262 rue du Carrouge 71600 Varenne Saint Germain Varenne-Saint-Germain 71600 Varenne-Reuillon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T16:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

Restauration patrimoine restauration peintures

