Upcyclage Haute couture Atelier Alinfini Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Lodève

Upcyclage Haute couture Atelier Alinfini, 31 mars 2023, Lodève. Upcyclage Haute couture 31 mars – 2 avril Atelier Alinfini Alinfini transforme les ceintures de sécurité en accessoires Haute couture. Dans une alchimie contemporaine, design et artisanat d’art fusionnent ici pour upcycler des matières ordinaires, défectueuses ou dégradées, en objets singuliers.

Initiée en 2011, la marque s’est récemment installée à Lodève. J’ouvre les portes de mon atelier-laboratoire pour partager avec le public local ma pratique de l’upcycling textile : mes valeurs environnementales, mon processus créatif et mon savoir-faire artisanal particulier. A voir :

– Prémices de la marque : upcyclage de chambres à air de mobylette usagées en textiles de maison

– Découverte de la matière de prédilection : processus industriel, couleurs, gisements actuels employés

– Présentation du processus créatif : échantillons, croquis, maquettes et vidéos

– Sélection de modèles Alinfini proposés à la vente Au programme :

Le vendredi : professionnels et élèves

– Visites pédagogiques : élèves bac arts appliqués/dnmade design d’espace à Lodève

– Rencontres professionnelles en vue de collaborations : artisans du textile et d’autres filières, activités de réemploi, programme d’appui à l’emploi TZC, institutions locales…

Le week-end : grand public

– Visite libre

– Atelier découverte : réalisation d’un porte-clés pompon (1h)

A partir de 8 ans, tous niveaux, groupe de 3 personnes minimum, 6 personnes maximum. Le tarif de 10€ inclut en plus de l’accompagnement : les fournitures, la mise à disposition des petits outils, la préparation à la machine à coudre du porte-clés. Couleur de pompon au choix !

Samedi 14h30 – Dimanche 11h Atelier Alinfini 15 rue Neuve des Marchés 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 design textile Sandrine Dole

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Atelier Alinfini Adresse 15 rue Neuve des Marchés 34700 Lodève Ville Lodève Departement Hérault Lieu Ville Atelier Alinfini Lodève

Atelier Alinfini Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

Upcyclage Haute couture Atelier Alinfini 2023-03-31 was last modified: by Upcyclage Haute couture Atelier Alinfini Atelier Alinfini 31 mars 2023 Atelier Alinfini Lodève Lodève

Lodève Hérault