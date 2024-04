Atelier alimentation avec Chantal Thivillion Café associatif l’Imaginaire Lalinde, samedi 13 avril 2024.

Atelier alimentation avec Chantal Thivillion Café associatif l’Imaginaire Lalinde Dordogne

Elle vous fera prendre conscience du fait de son environnement de l’importance de l’alimentation au quotidien, des conséquences difficiles sur le corps et donc sur la santé du corps mais aussi de ses bienfaits quand on trouve équilibre et harmonie. Formée en naturopathie l’AEMN à la nutrithérapie.

Réservation conseillée .

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@assolimaginaire.fr

