Matières et laques Atelier Alice Asset Les Landes-Genusson Catégories d’Évènement: Les Landes-Genusson

Vendée

Matières et laques Atelier Alice Asset, 30 mars 2023, Les Landes-Genusson. Matières et laques 30 mars – 2 avril Atelier Alice Asset A l’occasion des JEMA 2023, Alice Asset ouvre son atelier de peinture pour vous présenter deux de ses spécialités : Les effets de matière en enduits décoratifs destinés à la décoration intérieure et les laques d’art européennes. Au programme : Exposition de panneaux décoratifs et de laques d’art

de panneaux décoratifs et de laques d’art Visite pédagogique de l’atelier : Parcours des projets de décoration avec échantillons, maquettes, photos de réalisation et de chantiers Travail des laques en atelier : du chassis au polissage, les différentes étapes de la laque et exposition de panneaux laqués

des laques en atelier : du chassis au polissage, les différentes étapes de la laque et exposition de panneaux laqués Tous les jours de 14h à 16h : démonstrations d’enduits décoratifs et effets de matière/ polissage de laques/ dorure

d’enduits décoratifs et effets de matière/ polissage de laques/ dorure Tout au long de l’évènement, présentation et explication du métier et des outils de travail, matériaux, matières premières, domaines d’application. Atelier Alice Asset 11 rue de Judée 85130 Les Landes-Genusson Les Landes-Genusson 85130 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.aliceasset.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/atelier_aliceasset/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100063725765770 »}, {« type »: « email », « value »: « aliceasset@yahoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T14:00:00+02:00 – 2023-03-30T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 décoration intérieure enduits décoratifs alice asset

Détails Catégories d’Évènement: Les Landes-Genusson, Vendée Autres Lieu Atelier Alice Asset Adresse 11 rue de Judée 85130 Les Landes-Genusson Ville Les Landes-Genusson Departement Vendée Lieu Ville Atelier Alice Asset Les Landes-Genusson

Atelier Alice Asset Les Landes-Genusson Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les landes-genusson/

Matières et laques Atelier Alice Asset 2023-03-30 was last modified: by Matières et laques Atelier Alice Asset Atelier Alice Asset 30 mars 2023 Atelier Alice Asset Les Landes-Genusson Les Landes-Genusson

Les Landes-Genusson Vendée