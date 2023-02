Démonstration de vitrail Atelier AlexSo, 30 mars 2023, Pérouges.

Création de vitraux

Atelier AlexSo 6 route de la Cité – Place du Platre – 01800 Perouges Pérouges 01800 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

En entrant de l’atelier, profitez des jeux d’ombres et de lumières qu’offrent les créations d’AlexSo, et découvrez comment les verres se coupent et se façonnent ( meulage, sertissage et soudure) afin de réaliser des motifs animaliers, fleuraux, et autres.

La création des vitraux se déroule toute la journée. Si vous ratez une étape, n’hésitez pas à repasser dans la journée ou à poser des questions à AlexSo. Elle se fera un plaisir de vous expliquer ses savoir-faire et de vous prêter son coupe-verre ou de vous faire sertir des pièces.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Arbre de Vie bleu – AlexSo