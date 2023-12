STAGE PEINTURE ET MOSAÏQUE ATELIER ALEX REUSS Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Début : 2024-08-19 14:00:00

fin : 2024-08-19 16:00:00 Claude Liberman, professeur à Sainte-Marie, et Alexandra Reuss, mosaïste à Saint-Bertrand, proposent pour les vacances scolaires un stage qui combinent leurs deux techniques pour réaliser une création originale..

Les stages ont lieu à l’école de Saint-Bertrand-de-Comminges sur 2 demi-journées. Le prix est 80€ pour adultes et 70€ pour enfants. Tout le matériel de base est fourni.

– le lundi de 14h-16h : les participants découvrent le monde de la peinture et la création d’une œuvre ou plusieurs œuvres à la gouache sur papier.

– le mardi de 14h-17h : réalisation par chaque stagiaire d’un tableau en mosaïque original à partir d’une des œuvres réalisées le jour précédent. 80 EUR.

