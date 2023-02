Mosaïque et pâte de verre Atelier Albertini et Duo d’éclat Montigny-lès-Cormeilles Catégories d’Évènement: Montigny-lès-Cormeilles

Val-d'Oise

Mosaïque et pâte de verre Atelier Albertini et Duo d’éclat, 31 mars 2023, Montigny-lès-Cormeilles. Mosaïque et pâte de verre 31 mars – 2 avril Atelier Albertini et Duo d’éclat La mosaïque contemporaine avec des savoir-faire ancestraux Atelier Albertini et Duo d’éclat Montigny-les-Cormeilles 1 rue des genets Montigny-lès-Cormeilles 95370 Val-d’Oise Île-de-France Visite de l’atelier de mosaïque au sein même de la fabrique de pâte de verre artisanale.

Démonstration de fabrication de mosaïques :

– Présentation des différents outils (marteline, contourneur, pince japonaise, pince à séparer…) nécessaires à la coupe des morceaux de pâte de verre ou de marbre.

– Collage des tesselles selon un dessin préalablement réalisé sur un support (en pose direct ou indirecte),

– Visite du show room : Mosaïques, objets lumineux, objets en verre et en mosaique pour la décoration de la maison.

Visite de la fabrique de pâte de verre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Chrystèle Albertini

