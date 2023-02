Pâte de verre et Mosaïque Atelier Albertini et Duo d’éclat Montigny-lès-Cormeilles Catégories d’Évènement: Montigny-lès-Cormeilles

Pâte de verre et Mosaïque 31 mars – 2 avril Atelier Albertini et Duo d'éclat Fabrique de pâte de verre pour mosaïques et vitraux Atelier Albertini et Duo d'éclat Montigny-les-Cormeilles 1 rue des genets Montigny-lès-Cormeilles 95370 Val-d'Oise Île-de-France Visite de l'atelier de fabrication de pâte de verre, existant depuis 1925 et unique en France :

– Visite du magasin où se trouve le stock de pâte de verre servant à la réalisation de mosaiques (plus de 450 couleurs référencées), ainsi que les dalles transparentes pour créer des vitraux.

– Visionnage sur écran de la fabrication des émaux au sein même de l’atelier où l’on cuit le verre (si les fours ne sont pas en marches à ce moment là).

Présentation des outils ancestraux servant au travail du verre : louches, pelles, crochets, moules…

– Découverte du show room où l’on découvre des objets lumineux en verre, des mosaïques, des objets de décoration en verre de toutes les couleurs.

– L’atelier de “Duo d’Eclat Mosaïque” se situe aussi au sein même de la fabrique.

