Exposition et démonstration à l’atelier sur travaux en cours Atelier Alain Montpied Les Roches Catégories d’Évènement: Les Roches

Puy-de-Dôme

Exposition et démonstration à l’atelier sur travaux en cours Atelier Alain Montpied, 28 mars 2023, Les Roches. Exposition et démonstration à l’atelier sur travaux en cours 28 mars – 2 avril Atelier Alain Montpied Exposition et démonstration à l’atelier sur travaux en cours Atelier Alain Montpied La courteix Les Roches 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Le charron travaille le bois et le fer pour la construction ou la réparation des voitures hippomobiles et automobiles d’époque. Des meneurs d’attelage à cheval passionnés me font appel pour la restauration ou la reconstruction à neuf de la caisse, des brancards ou des roues en bois que je réalise de façon traditionnelle.

Les collectionneurs d’ancêtres automobiles, camions, vélocipèdes, canons viennent à mon atelier de charronnage pour que je remette en état ou réalise des copies neuves de leurs roues en bois de type artillerie. Je vous invite à la boutique du charron pour découvrir charrettes, chars et véhicules anciens, patrimoine du transport. Exposition de différents types de roues en bois à travers les âges et leur utilisation.

Démonstration à l’établi sur travaux en cours.

Exposition de différents ouvrages du métier de charron : Vélocipèdes, brouettes, voitures hippomobiles …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T09:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Alain Montpied

Détails Catégories d’Évènement: Les Roches, Puy-de-Dôme Autres Lieu Atelier Alain Montpied Adresse La courteix Ville Les Roches lieuville Atelier Alain Montpied Les Roches Departement Puy-de-Dôme

Atelier Alain Montpied Les Roches Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-roches/

Exposition et démonstration à l’atelier sur travaux en cours Atelier Alain Montpied 2023-03-28 was last modified: by Exposition et démonstration à l’atelier sur travaux en cours Atelier Alain Montpied Atelier Alain Montpied 28 mars 2023 Atelier Alain Montpied Les Roches Les Roches

Les Roches Puy-de-Dôme