Rencontre des formes – Exposition de Claire Bodin et Yunyi Guan Atelier Alain Le Bras, 12 mars 2023, Nantes.

2023-03-12 Exposition du 3 au 29 mars 2023 :du mardi au dimanche de 11h à 19hVernissage le jeudi 2 mars 2023 à 18h

Venez découvrir le travail de deux jeunes artistes nantaises qui se sont lancées dans une joyeuse exploration formelle à travers gestes et matières. À l’occasion de leur première exposition en duo, les jeunes diplômées des Beaux-Arts de Nantes, Claire Bodin et Yunyi Guan, proposent une installation in-situ inédite. Celle-ci convoque par la matière et les expérimentations des questions chères aux deux artistes : Comment donner forme au mouvement ? Quand la forme s’arrête-t-elle ? Qu’apporte l’inachèvement ?Aidées par l’association Mush Room, les artistes s’interrogent sur les formes et leurs contre-formes, investissent et transforment l’espace à l’aide de dispositifs et de bas-reliefs. Ainsi le dessin fusionne avec la sculpture et la sculpture se fait dessin grâce aux fresques de Claire Bodin. Quant aux sculptures de Yunyi Guan, elles évoquent les gestes de l’artiste en contact avec la matière, leurs affrontements comme leurs réconciliations.Au sortir des études, il est compliqué pour les jeunes artistes de trouver des lieux où exposer. C’est pourquoi l’association Mush Room souhaite les accompagner en donnant de la visibilité à leurs oeuvres. Fondée par quatre anciens étudiants des Beaux-Arts de Nantes, Mush Room vise à promouvoir l’art contemporain dans la région nantaise en y organisant divers évènements festifs. N’hésitez pas à suivre leur actualité sur les réseaux sociaux pour tout connaître de leurs prochaines surprises !

Atelier Alain Le Bras Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000