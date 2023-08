Atelier Ahmet BASAR Atelier Ahmet BASAR Montreuil-Bellay Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Montreuil-Bellay Atelier Ahmet BASAR Atelier Ahmet BASAR Montreuil-Bellay, 16 septembre 2023, Montreuil-Bellay. Atelier Ahmet BASAR 16 et 17 septembre Atelier Ahmet BASAR L’atelier propose aux visiteurs une exposition d’œuvres composées notamment de peintures acryliques sur toile et de collages obtenus grâce à des journaux ou à des cartes. Atelier Ahmet BASAR 8 place du marché 49260 Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://basarahmet.com/ L’atelier propose aux visiteurs une exposition d’œuvres composées notamment de peintures acryliques sur toile et de collages obtenus grâce à des journaux ou à des cartes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Ahmet BASAR Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay Autres Lieu Atelier Ahmet BASAR Adresse 8 place du marché 49260 Montreuil-Bellay Ville Montreuil-Bellay Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Atelier Ahmet BASAR Montreuil-Bellay latitude longitude 47.132039;-0.155985

Atelier Ahmet BASAR Montreuil-Bellay Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil-bellay/