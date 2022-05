Atelier “Agriculture néolithique sous l’objectif” Jardin botanique du Musée des tumulus de Bougon Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Deux-Sèvres

Atelier “Agriculture néolithique sous l’objectif” Jardin botanique du Musée des tumulus de Bougon, 4 juin 2022, Bougon. Atelier “Agriculture néolithique sous l’objectif”

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin botanique du Musée des tumulus de Bougon

Ou comment l’humain apprend à tirer le meilleur parti des espèces végétales. Atelier pour comprendre les particularités des plantes utilitaires, médicinales, tinctoriales et alimentaires. Par l’Ecole de l’ADN en Nouvelle-Aquitaine

4 € par participant (en plus du droit d’entrée au musée) ; 12 places ; Les droits d’entrée du musée sont gratuits pour tous le 1er dimanche du mois

Atelier pour comprendre les particularités des plantes utilitaires, médicinales, tinctoriales et alimentaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00

