Atelier de création de pièces uniques en papier 1 et 2 avril Atelier Agnès Doro

Visite d’atelier – Venez découvrir un atelier de création d’objets et de pièces uniques en papier.

Dans une ambiance chaleureuse, je vous ferai visiter ma maison-atelier et vous dévoilerai les pièces en cours de création ; tableaux, sculptures, vases, jarres et paravent.

Autant d’objets magnifiés par une matière sensible aux métamorphoses sous forme de collections.

Vous découvrirez des techniques anciennes revus et réinterprétées : paperolles, origami modulaire, cartapesta, marqueterie n’auront plus de secrets pour vous !

Atelier Agnès Doro 11, rue Henri Biron 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.agnesdoro.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Arts du papier pièces uniques

Agnes Doro