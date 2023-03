Portes ouvertes de l’atelier le 1 & 2 avril 2023 Atelier Agathe Céramiques Saint-Méloir-des-Ondes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Portes ouvertes de l’atelier le 1 & 2 avril 2023 Atelier Agathe Céramiques, 1 avril 2023, Saint-Méloir-des-Ondes. Portes ouvertes de l’atelier le 1 & 2 avril 2023 1 et 2 avril Atelier Agathe Céramiques A la découverte du métier de céramiste Tout au long du week-end, je vous invite à venir découvrir l’univers de mon atelier. Je vous parlerai des procédés de fabrication. A partir d’une boule de terre toutes les étapes nécessaires à la réalisation d’une pièce seront présentées (tournage, tournassage, séchage, émaillage).

Les différentes techniques de façonnage seront également abordées (tournage, estampage, modelage, coulage, calibrage).

Un moment d’échange autour de la terre et du métier de céramiste. Atelier Agathe Céramiques 35350 ST MELOIR DES ONDES Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 poterie céramique AGATHE CLAQUIN

