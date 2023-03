Présentation de la création d’accessoires inspiration japonaise Atelier Agami Créations Eaubonne Catégories d’Évènement: Eaubonne

Présentation de la création d’accessoires inspiration japonaise Atelier Agami Créations, 29 mars 2023, Eaubonne. Présentation de la création d’accessoires inspiration japonaise 29 mars – 2 avril Atelier Agami Créations L’atelier AGAMI ouvre ses portes pour les Journées Européennes des Métiers d’Art autour de la création d’acessoires textiles d’inspiration japonaise.

A cette occasion, le public découvrera comment sont fabriqués les accessoires : le processus de la fabrication, le choix des tissus et du matériel, l’association des couleurs, la fabrication des patrons et les types de machines nécessaires pour le travail de couture.

Le plus : une démonstration de l’utilisation de la machine à coudre pour le public souhaitant s’initier à la couture niveau débutant. Atelier Agami Créations 2 rue de la Paix à eaubonne Eaubonne 95600 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.agamicreationsparis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0650994654 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 création d’accessoires créations textles Adriana Medeiros

