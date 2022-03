Atelier afterwork avec Betty Tchomanga Centre Chorégraphique National d’Orléans, 21 mars 2022, Orleans.

Atelier afterwork avec Betty Tchomanga

Centre Chorégraphique National d’Orléans, le lundi 21 mars à 19:00

Atelier after work —————— ### avec Betty Tchomanga, chorégraphe de _Leçons de Ténèbres_ ### Lundi 21 mars , 19h – 21h au CCNO — 10€ / 8 € carte CCNO Durée 2h “Cet atelier sera l’occasion de mettre en partage des pratiques et problématiques qui traversent mon travail de chorégraphe et de danseuse aujourd’hui. Nous éprouverons la mise en vibration d’un ou plusieurs corps et sa circulation tant par le souffle et le chant que par le mouvement. À partir de cette mise en jeu des corps et des voix nous nous intéresserons à la notion de « transgression » : du latin transgredi, transgresser signifie passer de l’autre côté, traverser, dépasser une limite.” ☺ Betty Tchomanga “Je suis née en 1989 d’un père camerounais et d’une mère française. C’est en 2007 que je m’oriente vers la danse contemporaine lorsque j’intègre la formation du CNDC sous la direction d’Emmanuelle Huynh. Je termine la formation en 2009 et je débute en même temps ma carrière d’interprète auprès d’Emmanuelle Huynh et Alain Buffard. Par la suite, je multiplie les expériences d’interprète pour des chorégraphes aux esthétiques diverses. Mon parcours d’interprète sera principalement marqué par la rencontre et collaboration avec Marlene Monteiro Freitas. En 2016, j’intègre l’Association Lola Gatt implantée à Brest en tant que chorégraphe associée avec Gaël Sesboüé et Marie-Laure Caradec. La même année, je chorégraphie Madame, une pièce pour trois interprètes. En 2020 je crée un solo intitulé Mascarades que j’interprète et chorégraphie. Aujourd’hui, je travaille sur une pièce pour quatre interprètes intitulée Leçons de Ténèbres dont la création est prévue pour septembre 2022.” ★ OUVERTURE PUBLIQUE ★ Leçons de Ténèbres de Betty Tchomanga jeudi 24 mars, 19h au CCNO ☞ Réservations : En ligne ccn-orleans.com Par téléphone au 02 38 62 41 00 Par mail à [reservation@ccn-orleans.com](mailto:reservation@ccn-orleans.com)

10€/8€, sur réservation

Lundi afterwork avec Betty Tchomanga, chorégraphe de “Leçons de Ténèbres”

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T19:00:00 2022-03-21T21:00:00