Atelier affiches de film en sérigraphie Projéta Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 14:00 – 18:00

Gratuit : non Tarif pour 2 x 4h : 60 € Sur inscription : helloasso.com

Projéta et Creative Maker s’associent pour vous proposer un atelier de création d’affiches de film minimalistes en sérigraphie. Pendant cet atelier de deux fois 4h, venez découvrir les logiques de construction d’une affiche de film et apprenez à créer votre propre affiche illustrative à partir de formes graphiques minimalistes et de typographies à découper. Pour finir, vous apprendrez à imprimer par vous-même votre affiche en deux couleurs, grâce à la technique de la sérigraphie. Chaque participant repartira avec deux exemplaires de sa création au format A3. Au programme : Introduction aux logiques de constructions d’une affiche de cinéma, Création de votre propre affiche à partir de productions de formes minimalistes et de typographies découpées,Explication du processus d’impression en sérigraphie, Impression en deux couleurs de votre affiche en sérigraphie. Tout public à partir 15 ans – 12 participants maximum Dates de l’atelier : les 13 et 14 avril 2024 de 14h à 18h

Projéta Nantes 44000

0285529039 https://www.helloasso.com/associations/creative-maker/evenements/atelier-creation-d-affiches-de-film-minimalistes-en-serigraphie