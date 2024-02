Atelier Aero’Brique – Lundi 19 février Aeroscopia Blagnac, lundi 19 février 2024.

Atelier Aero’Brique – Lundi 19 février Animé par les Savants fous Lundi 19 février, 15h30 Aeroscopia

Début : 2024-02-19T15:30:00+01:00 – 2024-02-19T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-19T15:30:00+01:00 – 2024-02-19T17:30:00+01:00

Durée : en continu – Cible : à partir de 6 ans – Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée)

Descriptif : Une découverte ludique et créative de l’univers aéronautique avec la brique Lego. De brique en brique, participe à la création d’un mini aéroport éphémère et découvre comment ça fonctionne. Entre tour de contrôle, pistes, avions, passerelles, véhicules…tout un univers à imaginer et à comprendre en s’amusant !

Au programme : Imagination, créativité, construction et surtout beaucoup de plaisir.

L’univers aéro à portée de briques !

Aeroscopia 1 Allée André Turcat, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

