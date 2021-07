Tence Tence Haute-Loire, Tence Atelier adultes Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Atelier adultes 2021-07-08 14:30:00 Les ateliers du Colibri 53 chemin des Champignons Tence Haute-Loire

Tence Haute-Loire 20 20 EUR Fabriquez vos potions magiques (macéras huileux, ou hydrolat à base de plantes), suivi d’un roll-on « rafraîchissant » aux huiles essentielles. Matériel et ingrédients fournis. alesateliersducolibri@gmail.com +33 6 22 71 62 91 http://www.lesateliersducolibri.com/ dernière mise à jour : 2021-03-11 par

Catégories d'évènement: Haute-Loire, Tence
Lieu Tence Adresse Les ateliers du Colibri 53 chemin des Champignons