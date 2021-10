Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne ATELIER ADULTES PEINTURE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Le Yokai est un type de créature surnaturelle du folklore japonais, un esprit malfaisant ou simplement malicieux. Makiko Furuichi vous propose d’inventer des Yokai et de réaliser ensemble une fresque suivant différentes techniques. A partir de 15 ans. Nombre de places limité, sur inscription Respect des mesures sanitaires en vigueur. Dans le cadre de son exposition « Rêverie détrempée », Makiko Furuichi anime un atelier peinture accessible à tous pour s’immerger dans son univers et sa technique. Le Yokai est un type de créature surnaturelle du folklore japonais, un esprit malfaisant ou simplement malicieux. Makiko Furuichi vous propose d’inventer des Yokai et de réaliser ensemble une fresque suivant différentes techniques. A partir de 15 ans. Nombre de places limité, sur inscription Respect des mesures sanitaires en vigueur. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Chapelle du Genêteil Château-Gontier Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville 47.82847#-0.69867