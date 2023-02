Atelier adultes – Linogravure Marmoutier Marmoutier Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Marmoutier

Atelier adultes – Linogravure, 29 avril 2023, Marmoutier Marmoutier. Atelier adultes – Linogravure 13 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin

2023-04-29 15:00:00 – 2023-04-29 17:00:00 Marmoutier

Bas-Rhin Marmoutier Cours d’initiation à la gravure. Vivez un moment convivial, initiez-vous à l’art de l’estampe et découvrez la richesse de ces différentes techniques. La linogravure consiste à créer une matrice en relief dans un matériau souple, à la manière d’un tampon, creusée à l’aide de gouges. Similaire à la gravure sur bois ou xylogravure, c’est le principe le plus ancien. Sur réservation. Places limitées. +33 3 88 71 46 84 Marmoutier

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Marmoutier Autres Lieu Marmoutier Adresse 13 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin Ville Marmoutier Marmoutier lieuville Marmoutier Departement Bas-Rhin

Marmoutier Marmoutier Marmoutier Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmoutier marmoutier/

Atelier adultes – Linogravure 2023-04-29 was last modified: by Atelier adultes – Linogravure Marmoutier 29 avril 2023 13 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin Bas-Rhin Marmoutier Marmoutier, Bas-Rhin

Marmoutier Marmoutier Bas-Rhin