Atelier adultes – Gravure à l'eau forte Marmoutier

Marmoutier

Atelier adultes – Gravure à l'eau forte, 11 mai 2023, Marmoutier 13 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin

2023-05-11 17:30:00 – 2023-05-11 19:30:00 Marmoutier

Bas-Rhin Marmoutier EUR Cours d’initiation à la gravure. Vivez un moment convivial, initiez-vous à l’art de l’estampe et découvrez la richesse de ces différentes techniques. L’eau-forte est une technique de gravure en creux comme la pointe sèche mais c’est l’action d’un acide qui grave la matrice en zinc. Ici nous utiliserons des produits alternatifs et non toxique pour graver les plaques. Sur réservation. Places limitées. +33 3 88 71 46 84 Marmoutier

