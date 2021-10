Saint-Junien Rue du Cirque Haute-Vienne, Saint-Junien Atelier Adultes et Ados Les Mercredis 19h-21h Rue du Cirque Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Rue du Cirque, le mercredi 6 octobre à 19:00

Rue du cirque propose cette année un **atelier animé par les artistes du lieu:** Ce sont : – la Cie Baraka (Portés, accrobatie, aérien) – A Ciel Ouvert (Bascule) – Le Cirque Allant Vers (Jonglage) – Cie Suspiri (acro-danse) – Cie Circadiem (Equilibre sur objets, jonglage, jonglerie) qui se succèderons pour vous faire découvrir leur discipline. **Une super occasion pour apprendre !** Atelier ouvert **dès 12 ans et plus !** **260€ ou 210€ (**en fonction des revenus) l’année et **possibilité de payer à la séance.** **Pas de prérequis physique necessaire** Il ne vous reste plus qu’à franchir le pas ! Et si vous vous immergiez le temps d’un atelier dans l’univers cirque ! Rue du Cirque 5 quai des mégisseries 87200 Saint Junien Saint-Junien Lotissement de Précoin Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T19:00:00 2021-10-06T21:00:00

