2022-04-13 – 2022-04-13

Venez confectionner en famille des brioches spéciales Pâques ! Durant la cuisson, un goûter sera servi : jus de fruit et brioche. Visite du musée comprise. Pour les enfants à partir de 5 ans. Duo : 1 adulte + 1 enfant ou trio : 1 adulte + 2 enfants.

