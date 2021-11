Sélestat Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Atelier adultes/enfants : Les rennes du Père-Noël Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Pour les fêtes de fin d'année, nos boulangers vous attendent, en famille, pour réaliser les rennes du Père-Noël en brioche ! Durant la cuisson, un goûter sera servi et la visite libre du musée est comprise. A partir de 5 ans.

+33 3 88 58 45 90

