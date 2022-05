Atelier adultes/enfants : le blason des boulangers Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat Bas-Rhin EUR Pour les 500 ans du bâtiment de la Maison du pain d’Alsace, le boulanger vous propose de créer le blason des boulangers alsaciens. Durant la cuisson, un goûter sera servi : jus de fruit et brioche. Visite du musée comprise. Pour les enfants à partir de 5 ans. Atelier enfants/adultes pour célébrer les 500 ans du bâtiment de la Maison du pain avec la fabrication du blason des boulangers ! A partir de 5 ans +33 3 88 58 45 90 Pour les 500 ans du bâtiment de la Maison du pain d’Alsace, le boulanger vous propose de créer le blason des boulangers alsaciens. Durant la cuisson, un goûter sera servi : jus de fruit et brioche. Visite du musée comprise. Pour les enfants à partir de 5 ans. Sélestat

