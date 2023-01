Atelier adultes/enfants : autour de l’apéritif Sélestat Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin EUR Venez confectionner en famille des gourmandises pour l’apéritif ! Vous pourrez préparer des gressins, des bretzels, des petites pizzas…Durant la cuisson, un goûter sera servi : jus de fruits et brioche. Visite du musée comprise dans le tarif. A partir de 7 ans. Atelier enfants/adultes pour préparer de délicieux apéritifs ! Goûter et visite du musée inclus dans le tarif. A partir de 7 ans +33 3 88 58 45 90 Sélestat

