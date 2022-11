Atelier adulte : L’Oeil et la main Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Atelier adulte : L’Oeil et la main Amiens, 24 septembre 2022, Amiens. Atelier adulte : L’Oeil et la main

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

2022-09-24 – 2022-09-24 Amiens

Somme 75 75 « L’œil et la main » : dessiner et peindre dans les salles du musée. Redécouvrez les œuvres du Musée de Picardie à travers votre regard créatif. L’artiste peintre Alix Morel vous propose d’explorer les collections du musée à travers une série d’ateliers thématiques mensuels dédiés aux techniques du dessin et de la peinture. -Cours se déclinant sur 5 séances : Samedi 24 septembre – 15 octobre – 26 novembre – 10 décembre 2022 – 28 janvier 2023. -Atelier n°1 : atelier dessin dans le Grand Salon – Tous niveaux – dès 16 ans.

-Atelier n°2 : étude de la couleur autour de la « Vue du pont du Rialto » de Jules-Romain Joyant. Ateliers pour adultes, à partir de 16 ans. Matériel conseillé : carnet de dessin et crayons, matériel de peinture à l’huile ou d’aquarelle. Tarif : forfait à 75€ les 5 séances (soit 15€ la séance) + le prix d’entrée au musée. Réservation obligatoire 03 22 97 14 00 ou museedepicardie@amiens-metropole.com « L’œil et la main » : dessiner et peindre dans les salles du musée. Redécouvrez les œuvres du Musée de Picardie à travers votre regard créatif. L’artiste peintre Alix Morel vous propose d’explorer les collections du musée à travers une série d’ateliers thématiques mensuels dédiés aux techniques du dessin et de la peinture. -Cours se déclinant sur 5 séances : Samedi 24 septembre – 15 octobre – 26 novembre – 10 décembre 2022 – 28 janvier 2023. -Atelier n°1 : atelier dessin dans le Grand Salon – Tous niveaux – dès 16 ans.

-Atelier n°2 : étude de la couleur autour de la « Vue du pont du Rialto » de Jules-Romain Joyant. Ateliers pour adultes, à partir de 16 ans. Matériel conseillé : carnet de dessin et crayons, matériel de peinture à l’huile ou d’aquarelle. Tarif : forfait à 75€ les 5 séances (soit 15€ la séance) + le prix d’entrée au musée. Réservation obligatoire 03 22 97 14 00 ou museedepicardie@amiens-metropole.com museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie Amiens

dernière mise à jour : 2022-09-12 par

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse 2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme Ville Amiens lieuville Amiens Departement Somme

Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Atelier adulte : L’Oeil et la main Amiens 2022-09-24 was last modified: by Atelier adulte : L’Oeil et la main Amiens Amiens 24 septembre 2022 2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme amiens Somme

Amiens Somme