Atelier adulte : La mosaïque Musée Beauvoisine Rouen, samedi 1 juin 2024.

Atelier adulte : La mosaïque Venez découvrir l’histoire et les secrets de fabrication de ces pavements antiques et mettez la main à la pâte pour réaliser votre mosaïque. Samedi 1 juin, 14h00 Musée Beauvoisine Réservation obligatoire (nombre de places limitées) / 3 personnes minimum. Tarif unique de 8 euros par personne. Pour plus de renseignements : 02 35 71 41 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Musée Beauvoisine 198 Rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « publics2@musees-rouen-normandie.fr »}]