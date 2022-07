Atelier adulte-enfant autour des animaux Plouisy Plouisy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouisy

Atelier adulte-enfant autour des animaux Plouisy, 13 juillet 2022, Plouisy. Atelier adulte-enfant autour des animaux

1 Lieu-dit Ruscol Les chemins de Run Askol Plouisy Côtes d’Armor Les chemins de Run Askol 1 Lieu-dit Ruscol

2022-07-13 – 2022-07-13

Les chemins de Run Askol 1 Lieu-dit Ruscol

Plouisy

Atelier duo Adulte-Enfant (18 mois-4ans) .1h30 d'activités de découverte des 5 sens avec les animaux adaptées aux tout-petits avec les différentes espèces animales : lapins et cochons d'Inde, chèvres, poules, équidés, chiens (Tout ou partie des espèces seront côtoyées à chaque atelier). Uniquement sur inscription préalable, contactez-nous par téléphone, mail ou Messenger (page Facebook Les chemins de Run Askol – médiation par l'animal/ accompagnement éducatif). lescheminsderunaskol@gmail.com

Les chemins de Run Askol 1 Lieu-dit Ruscol Plouisy

