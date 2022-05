Atelier adulte CAMPREDON centre d’art L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Vaucluse

Atelier adulte CAMPREDON centre d’art, 7 mai 2022, L'Isle-sur-la-Sorgue. Atelier adulte

CAMPREDON centre d’art, le samedi 7 mai à 11:00

Un atelier créatif avec des contraintes artistiques pour mieux appréhender la démarche artistique d’Amélie Joos tout en laissant libre cours à son imagination. _Tout niveau, à partir de 14 ans, 15,30€, places militées, réservation obligatoire_

Sur inscription • Activité payante • Places limitées

« Je gribouille, je griffonne, je découpe, j’arrache, je colle, je décolle…» CAMPREDON centre d’art 20 rue du Docteur Tallet L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Autres Lieu CAMPREDON centre d'art Adresse 20 rue du Docteur Tallet Ville L'Isle-sur-la-Sorgue lieuville CAMPREDON centre d'art L'Isle-sur-la-Sorgue Departement Vaucluse

CAMPREDON centre d'art L'Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisle-sur-la-sorgue/

Atelier adulte CAMPREDON centre d’art 2022-05-07 was last modified: by Atelier adulte CAMPREDON centre d’art CAMPREDON centre d'art 7 mai 2022 CAMPREDON centre d'art L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue

L'Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse