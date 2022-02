Atelier ados-adultes : Petit à petit, fuseau fait fil. Musée Archéa,Louvres, 19 mars 2022, Louvres.

Atelier ados-adultes : Petit à petit, fuseau fait fil.

Musée Archéa, Louvres, le samedi 19 mars à 14:30

Pour comprendre les techniques de tissage historiques et en particulier médiévales, ARCHÉA propose une après-midi en compagnie d’une tisserande : [le Fuseau du Chat Moire](https://www.le-fuseau-du-chat-moire.fr/). Cet atelier de tissage aux cartes simples sera l’occasion de réaliser sa propre ceinture ou petit bracelet en laine. La tisserande proposera également une démonstration de tissage broché, ainsi que l’exposition d’outils et d’ouvrages sur le tissage. Un médiateur du musée vous proposera également une visite autour des vestiges archééologiques laissés par le travail du textile, et notamment des restes de tissus. Accessible aux enfants dès 10 ans et accompagnés d’un adulte, ainsi qu’aux adultes seuls. Gratuit, dans le cadre du Week-end des musées Télérama. Inscription obligatoire par téléphone ou sur le site internet. Pour en savoir plus sur les [autres ateliers](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/ateliers).

Gratuit, sur inscription

Un atelier d’initiation au tissage médiéval, pour en apprendre plus sur le travail du textile au cours de l’Histoire.

Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres



