Atelier Ados/ Adultes – Mars Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Atelier Ados/ Adultes – Mars Auxerre, 20 mars 2022, Auxerre. Atelier Ados/ Adultes – Mars Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre

2022-03-20 14:30:00 – 2022-03-20 16:00:00 Muséum 5 Boulevard Vauban

Auxerre Yonne Auxerre Yonne Sur la thématique de la biodiversité, cet atelier est réservé aux adolescents et aux adultes en compagnie d’un médiateur pour fabriquer un nichoir pour aider les oiseaux à s’installer au printemps. museum@auxerre.com +33 3 86 72 96 40 https://www.auxerre.fr/ Sur la thématique de la biodiversité, cet atelier est réservé aux adolescents et aux adultes en compagnie d’un médiateur pour fabriquer un nichoir pour aider les oiseaux à s’installer au printemps. Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse Muséum 5 Boulevard Vauban Ville Auxerre lieuville Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre Departement Yonne

Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

Atelier Ados/ Adultes – Mars Auxerre 2022-03-20 was last modified: by Atelier Ados/ Adultes – Mars Auxerre Auxerre 20 mars 2022 auxerre Yonne

Auxerre Yonne