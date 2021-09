Atelier Ado-Makers, 3ème session Cahors, 30 mars 2022, Cahors.

Atelier Ado-Makers, 3ème session 2022-03-30 14:00:00 – 2022-03-30 16:00:00 Association Carrefour des Sciences et des Arts 10 boulevard Gambetta

Cahors Lot

10 EUR 10 Pour s’inscrire:

1/ Choisis ta session :

– PREMIÈRE SESSION (5 mercredis de septembre à décembre 2021) : les mercredis 22 septembre + 13 octobre + 10 novembre + 24 novembre + 8 décembre.

– DEUXIÈME SESSION (5 mercredis de janvier à mars 2022) : les mercredis 5 janvier + 19 janvier + 2 février + 16 février + 16 mars

– TROISIÈME SESSION (5 mercredis de mars à juin 2022) : les mercredis 30 mars + 13 avril + 11 mai + 25 mai + 8 juin

2/ Réserve ta place auprès de Magali

05.65.22.28.14 | magali.constant@carrefour-sciences.org

Grand succès auprès des adolescents cet atelier mixant subtilement atelier scientifique et atelier vidéo a su séduire les 12-15 ans heureux de trouver un lieu pour expérimenter, tester, fabriquer par soi-même.

Place à la créativité ! Dans cet atelier on teste des expériences scientifiques, on bidouille, on expérimente, on invente et on crée ensemble.

La science se partage. Les jeunes testent des expériences, les filment et ensuite réalisent eux-mêmes des vidéos ou des tutos qu’ils partagent sur leur chaîne youtube (chercher : ado makers sur youtube pour voir les vidéos réalisées).

Faire par soi-même. Ici on apprend en faisant et ce sont les ados qui en parlent le mieux : “on adore choisir nous-mêmes le thème de nos prochaines expériences et construire entièrement nos vidéos. On essaye, on se trompe, on retente et on apprend toujours en rigolant !”

Cette année, place au thème du numérique. Thème incontournable de l’actualité scientifique, les jeunes vont sauter à pied joint dans la robotique, la programmation, l’impression 3d. Ils vont découvrir puis vous en parler à travers leurs vidéos en vous partageant leurs expériences.

L’aventure te tente ? N’hésite plus et rejoins-nous, devant ou derrière la caméra ! L’imagination est sans limite, la création commence ici et maintenant, avec toi !

