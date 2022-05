Atelier ado : Fabrique ton super livre planete ocean Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Vallier

Atelier ado : Fabrique ton super livre planete ocean Saint-Vallier, 21 mai 2022, Saint-Vallier. Atelier ado : Fabrique ton super livre planete ocean Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier

2022-05-21 – 2022-05-21 Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet

Saint-Vallier Drôme Apprends à dessiner les personnages des livres et fais-leur vivre de nouvelles découvertes ! Sur réservation uniquement, par téléphone ou sur place. Comptez 1h30 d’ atelier. Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier

dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Vallier Autres Lieu Saint-Vallier Adresse Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Ville Saint-Vallier lieuville Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier Departement Drôme

Saint-Vallier Saint-Vallier Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vallier/

Atelier ado : Fabrique ton super livre planete ocean Saint-Vallier 2022-05-21 was last modified: by Atelier ado : Fabrique ton super livre planete ocean Saint-Vallier Saint-Vallier 21 mai 2022 Drôme Saint-Vallier

Saint-Vallier Drôme