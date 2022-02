Atelier Ado et adulte – Fabrication de papier recyclé avec végétaux Saint-Quentin Saint-Quentin

Atelier Ado et adulte – Fabrication de papier recyclé avec végétaux Saint-Quentin, 21 avril 2022, Saint-Quentin. Atelier Ado et adulte – Fabrication de papier recyclé avec végétaux Saint-Quentin

2022-04-21 10:00:00 – 2022-04-21 12:00:00

Saint-Quentin Aisne 8 8 Venez comprendre les étapes de fabrication et réaliser du papier recyclé avec incorporation de végétaux. Corinne Bergèse, Professeur à l’école des Beaux-Arts Quentin de la Tour vous invite à la Galerie Saint-Jacques pour découvrir cette technique de fabrication du papier à la main, un métier rare dont on dénombre à peine une dizaine de représentants encore en activité en France. Jeudi 21 avril de 10h à 12h.

Tarif unique de 8 €.

Saint-Quentin

