Atelier ado : atelier reliure

Atelier ado : atelier reliure, 3 novembre 2022, . Atelier ado : atelier reliure

2022-11-03 14:00:00 – 2022-11-03 17:00:00 Atelier reliure réservé aux ados de 11 à 15 ans et animé par l’Ecrin des Ecrits. Réalisation d’un carnet avec reliure à la japonaise. Atelier reliure réservé aux ados de 11 à 15 ans et animé par l’Ecrin des Ecrits. Réalisation d’un carnet avec reliure à la japonaise. Atelier reliure réservé aux ados de 11 à 15 ans et animé par l’Ecrin des Ecrits. Réalisation d’un carnet avec reliure à la japonaise. dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville