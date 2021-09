Quiers-sur-bezonde Restaurant Au Fil des Roses Quiers-sur-Bézonde Atelier ado : atelier cuisine Restaurant Au Fil des Roses Quiers-sur-bezonde Catégorie d’évènement: Quiers-sur-Bézonde

Atelier ado : atelier cuisine
Restaurant Au Fil des Roses, le jeudi 28 octobre à 15:00

Restaurant Au Fil des Roses, le jeudi 28 octobre à 15:00

Cet atelier réservé aux adolescents de 11 à 15 ans leur permettra de se mettre aux fourneaux et de réaliser, avec l’aide du chef Yoan Pedro, une petite gourmandise pour découvrir le goût de la rose. ATTENTION : nombre de places limitées. N’oubliez pas de réserver !

Réalisation d’une gourmandise à la rose en partenariat avec le restaurant Au Fil des Roses Restaurant Au Fil des Roses 10 Rue de l’Aulnoy, Quiers-sur-bezonde Quiers-sur-bezonde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T15:00:00 2021-10-28T17:00:00

Restaurant Au Fil des Roses
10 Rue de l'Aulnoy, Quiers-sur-bezonde
Quiers-sur-bezonde