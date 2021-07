Bellegarde Salle Annexe Bellegarde Atelier ado : atelier aquarelle Salle Annexe Bellegarde Catégorie d’évènement: Bellegarde

Atelier ado : atelier aquarelle Salle Annexe, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Bellegarde. Atelier ado : atelier aquarelle

Salle Annexe, le jeudi 22 juillet à 15:00

Cet atelier réservé aux adolescents de 11 à 15 ans leur permettra de découvrir cette technique de peinture bien particulière qu’est l’aquarelle. Animation ouverte à tous, mais sur réservation (nombre de places limitées).

Voir http://www.bellegarde-45.fr/

Initiation à l’aquarelle avec l’artiste peintre Sylvy Rigal Salle Annexe Avenue Nicolas Braque, Bellegarde Bellegarde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T15:00:00 2021-07-22T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Bellegarde Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Annexe Adresse Avenue Nicolas Braque, Bellegarde Ville Bellegarde lieuville Salle Annexe Bellegarde

Évènements liés