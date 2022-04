Atelier ado-adulte : Photographie Andlau, 12 juin 2022, Andlau.

Atelier ado-adulte : Photographie Andlau

2022-06-12 – 2022-06-12

Andlau Bas-Rhin Andlau

Photographie : Atelier ado & adulte

Cet atelier permettra d’acquérir les bases pour réussir des photos de portraits et de paysages, en s’appuyant sur les œuvres photographiques et picturales présentes dans l’exposition temporaire.

L’analyse d’images permettra de découvrir les clefs artistiques utilisées dans les œuvres exposées.

Thibaut Froehly, photographe, vous accompagnera dans la prise de vue d’un portrait. En plus des conseils techniques, l’accent sera mis sur la relation avec le modèle et le choix de la lumière.

Dans un deuxième temps, vous serez guidés pour réaliser une photographie de paysage privilégiant le choix du sujet et la composition de l’image.

Apprenez à faire des photos de portraits et paysages réussies !

+33 3 88 08 65 24

Andlau

