Atelier ado-adulte : Enluminure Andlau, 3 octobre 2021, Andlau.

Andlau Bas-Rhin Andlau

À l’orée d’antiques grimoires, se terrent dragons, vouivres et d’innommables kobolds, présents en ces pages pour garder le seuil des contes et légendes de nos contrées.

Sur parchemin, venez donner vie à l’un de ces êtres en réalisant une lettrine historiée avec pigments et feuille d’or où prendra place votre chimère.

Par l’Atelier d’enluminure Mesnig

+33 3 88 08 65 24

