Atelier adhérents : nouvelle dynamique de DIGITAL REUNION CREALISE Saint-Pierre, lundi 8 avril 2024.

Atelier adhérents : nouvelle dynamique de DIGITAL REUNION Invitation : Venez participer à la nouvelle dynamique de DIGITAL REUNION Lundi 8 avril, 17h30 CREALISE Réservé aux adhérents de DIGITAL REUNION

Chers membres et adhérents,

Suite à la volonté forte de structurer une nouvelle dynamique au sein de notre association, nous sommes ravis de vous convier à un temps d’échange et de présentation qui se tiendra les :

Lundi 8 avril à 17h30 dans les locaux de CREALISE SUD (155, rue Albert Luthuli, 97410 Saint Pierre)

L’objectif principal de cette réunion est de vous impliquer activement dans le processus de redéfinition de notre association et de nous permettre de mieux répondre à vos attentes en tant que membres de notre communauté.

CREALISE 155 rue Albert Luthuli, 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97546 La Ravine Blanche La Réunion