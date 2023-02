Ouverture de l’Atelier ADELE VAHN Luminaires Atelier ADELE VAHN, 1 avril 2023, Coulommiers.

Ouverture Atelier samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h

Atelier ADELE VAHN 21 rue de la pêcherie 77120 Coulommiers

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art j’ouvre mon atelier pour découvrir mon univers.

Je crée des luminaires et objets de décoration en Chanvre, Lin, Papier, Coton et autres matières comme des rubans.

Toutes mes créations sont uniques et réalisées par mes soins artisanalement au gré de mon inspiration.

Je suis sensible aux éléments de décoration qui apportent une présence à un intérieur de maison et qui s’incorporent à la chaleur que dégage une pièce. La lumière est un élément extraordinaire, capable de générer une atmosphère féerique. Aussi, j’ai voulu regrouper ces deux aspects en travaillant des cordages permettant de réaliser des luminaires originaux.

Elles apportent chaleur et douceur aux lieux ou elles se trouvent.

La nature comme matière première, la lumière comme inspiration telle est ma devise.



Création de luminaires en matières naturelles