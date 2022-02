Atelier Activ’ ton potentiel nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Retour de l’atelier « Activ’Ton’Potentiel » : 11 février à 14h en ligne. Cet atelier, gratuit et ouvert à tous, sera l’occasion, de réfléchir ensemble sur la notion de “situation de handicap”, d’aborder les différents types de handicap, en lien avec la recherche d’emploi. Enfin, vous pourrez élaborer des stratégies (mise en situation) pour contourner les obstacles et bien sûr, développer des compétences (savoirs être) et rencontrer de nouvelles personnes ? »

Ouvert à tous

Développer son potentiel pour sa recherche d'emploi.

