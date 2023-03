Venez découvrir le métier de Restaurateur de tableaux Atelier Acquaviva, 1 avril 2023, Grenoble.

Découverte

– Naviguez librement et prenez plaisir à découvrir les œuvres en cours de restauration,

– Échangez et communiquez autour de la formation et du métier de Restaurateur – Conservateur de peintures,

– Observez de près les œuvres présentes à l’atelier.

Initiation

Avec mon assistance, venez, l’espace d’un instant, vivre le quotidien d’un artisan d’art :

– Initiation à la retouche (Fabrication, recherche et pose de peinture sur une œuvre en cours de restauration)

– Initiation à l’expertise d’œuvres d’art (datation, recherche de signature et de côte d’artistes)

Atelier Acquaviva 9 Quai Claude Bernard 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 1 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Atelier Acquaviva